Margot Robbie ha parlato proprio della decisione di lasciare il personaggio di Jared Leto fuori dal film:

Doveva essere o una storia intera su Harley o Joker, o un film intero senza Joker. Ero desiderosa di vedere Harley in un una banda al femminile, specie dopo aver notato un certo vuoto in questo mercato per un film d’azione di questo tipo. Nessuno lo aveva fatto e non capivo perché, specialmente in un cinecomic.