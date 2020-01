È in occasione di una roundtable con alcuni dei registi protagonisti di questa stagione degli Oscar organizzata dall’Hollywood Reporter che, regista sinoamericana di The Farewell – Una bugia buona , ha rivelato di aver incontrato i Marvel Studios per parlare della possibilità di dirigere uno dei prossimi film dell’UCM.

“Non so se posso dirlo, in realtà!”, ha ammesso ridendo dopo aver alzato la mano in risposta alla domanda se qualcuno era stato avvicinato dai Marvel Studios per dirigere un cinecomic. La regista aveva svelato ad agosto a Variety di essere assolutamente disposta a girare un film di supereroi: “Deve essere quello giusto, deve avere il messaggio giusto. Sì, ora lo esclamerò all’universo: portatemi tutti i supereroi! Però deve essere femmina, farei assolutamente un cinecomic con una supereroina come protagonista.” Ovviamente non sappiamo se le discussioni con la Marvel si sono tradotte in qualcosa di concreto, ma si tratta di un’informazione che oggi diventa molto interessante perché è stato appena annunciato Captain Marvel 2, ma Anna Boden e Ryan Fleck non torneranno alla regia e sappiamo che Kevin Feige sta cercando una regista donna: è possibile che la Wang abbia discusso di questo film con lui nei mesi scorsi? I Marvel Studios stanno coinvolgendo diverse registe donne per i propri film: Black Widow è stato diretto da Cate Shortland, mentre Chloe Zhao è sul set di The Eternals.

Potete vedere il video, in cui Lulu Wang parla al fianco di Todd Phillips (Joker), Noah Baumbach (Storia di un matrimonio), Fernando Meirelles (I Due Papi), Greta Gerwig (Piccole Donne) e Martin Scorsese (The Irishman), qui sotto. Risale al 6 gennaio, ma questo dettaglio è stato sottolineato in queste ore da Comicbook.com:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!