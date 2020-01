Alla Paramount Pictures è stato dato il via libera, si. Si parla del 2021. Ma non mi hanno ancora fatto un’offerta che io possa prendere sul serio. Non per essere scortese o altro, ma… non mi hanno ancora contattato. Quindi vedremo.

A dicembre la Paramount ha messo ufficialmente in cantiere (e fissato al 5 marzo 2021 la data di uscita) di un nuovo capitolo cinematografico del franchise di. Non sappiamo ancora molto sul progetto, anche se ora, che ha partecipato allo show televisivo e a tre film della saga, ha rivelato in realtà di non essere stato ancora contattato per questo nuovo progetto. Parlando con MMA Junkie ha infatti dichiarato:

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno Cattivo.

