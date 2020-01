Per celebrare– il regista vivente con il maggior numero di candidature all’Oscar -l’ Hollywood Reporter ha pubblicato una serie di dichiarazioni di amici, colleghi e collaboratori del grande regista, tra cui

Robert De Niro:

Marty è molto aperto alle cose nuove, non solo con me ma con tutti quelli con cui lavora. È fatto così. È molto sensibile e riesce a infondere una certa sicurezza nelle persone, in modo che sappiano che se gli vengono in mente idee buone o cattive, va bene a prescindere. La chiave sta nel provare e riprovare.

Sandy Powell, costumista:

Uno degli aspetti più sorprendenti di Marty è la sua conoscenza enciclopedica della storia del cinema. In ogni discussione ci sono sempre citazioni, non sempre comprensibili. Durante la lavorazione di Gangs of New York, il mio primo film con Marty, mi fece guardare un intero film per notare la direzione di una striscia sul colletto di una camicia.

Pablo Helman, supervisore effetti visivi:

Una volta Marty mi disse: “Mi innamoro dei personaggi. Ci vuole tempo per conoscere la loro forza, le loro debolezze, ciò che li rende umani e interessanti. Mi parlano, e io passo il tempo a far innamorare il pubblico di loro proprio come faccio io”. Una grande lezione: più ami i personaggi e più loro ti parlano.

Scorsese ha diretto di recente The Irishman, candidato a 10 premi Oscar.

