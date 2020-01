Sì, ci piacerebbe vedere un altro Zombieland. Ci piacerebbe vedere Zombieland anche in un altro tipo di forum. Perché non un musical di Broadway? Molta gente ci ha detto che sarebbe una grande idea. [..] Ci piacerebbe farne un terzo. Spero che ciò accada prima o poi. Non resta che aspettare che gli dei del cinema ci sorridano.

C’è la possibilità di vedere un terzo capitolo del franchise didopo Doppio Colpo? Gli sceneggiatori, intervistati dal canale You Tube Rama’s Screen , hanno parlato della possibilità di sviluppare un terzo capitolo della saga, tirando in ballo come ipotesi anche un musical a Broadway incentrato sul franchise:

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno Zombieland 3 o addirittura un musical teatrale? Ditecelo nei commenti!

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Doppio è uscito il 18 ottobre negli Stati Uniti, per la regia di Ruben Fleischer, e in Italia il 14 novembre.

La sinossi ufficiale:

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham.

Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

