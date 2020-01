La Sony Pictures Classics ha acquisito i diritti mondiali di sfruttamento del nuovo documentario di Michael Dweck e Gregory Kershaw sulla caccia al tartufo intitolato

Il documentario è stato venduto per la somma di 1.5 milioni di dollari stando alle fonti dell’Hollywood Reporter ed è ambientato in Italia, nel profondo delle foreste del nord dove si trova il pregiato tartufo bianco d’Alba, tanto costoso quanto prelibato.

Il lavoro è stato presentato in concorso al Sundance Film Festival domenica scorsa ed è stato accolto molto bene dalla critica. È stato descritto come un documentario nello stile di Honeyland, in gara ai prossimi Oscar come miglior documentario e film internazionale.

Tra i produttori esecutivi figurano Luca Guadagnino, ma anche Lance Acord, Leslie Berriman, Jackie Kelman Bisbee, Sam Bisbee, Geralyn White Dreyfous, Bruce Heavin, Christos Konstantakopoulos, Adam Lewis, Melony Lewis, Nion McEvoy, Wendy Neu, Cameron O’Reilly, Matthew Perniciaro, Patty Quillin, Michael Sherman, Regina K. Scully, Jim Swartz, Susan Swartz, Lynda Weinman e Jamie Wolf.

Curiosi di vedere il documentario sulla caccia al tartufo? Ditecelo nei commenti!