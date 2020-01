, il regista di, dirigerà un film, intitolato In Thin Air, che racconterà la scomparsa del volo Malaysia Airlines 370.

La pellicola sarà una co-produzione fra llusion Media Entertainment, K. JAM Media e Altit Media Group e sarà finanziata da Avi Nakash, proprietario della Arkia Airline, la seconda compagnia aerea israeliana.

Christian Rivers, nel 2006, ha vinto l’Oscar per i Migliori Effetti Speciali grazie al lavoro su King Kong di Peter Jackson.

Come ci ricorda Wikipedia:

Il volo Malaysia Airlines 370 era un collegamento aereo internazionale della Malaysia Airlines fra l’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur, in Malaysia, e l’Aeroporto di Pechino-Capitale, in Cina. Il giorno 8 marzo 2014 il volo era operato da un Boeing 777-200ER che venne dato per disperso con un comunicato ufficiale dalla Malaysia Airlines. Inizialmente, secondo fonti malesi che riportavano a loro volta fonti vietnamite, si era ipotizzato che l’aereo potesse essersi inabissato a circa 300 km al largo di Cà Mau in Vietnam, ma in seguito non veniva escluso che il volo potesse essere stato dirottato per motivi ignoti verso un luogo di atterraggio sconosciuto.

Solo il 24 marzo 2014, dopo 16 giorni di ricerche ininterrotte ed estesissime su un’area di quasi 65 000 chilometri quadrati compresa fra il Mar Cinese Meridionale e l’Australia, il Primo Ministro malese Najib Razak, congiuntamente al comunicato stampa nº 23 apparso sul sito della Malaysia Arlines, riferiva che, dopo avere visionato i dati provenienti dai satelliti dei Paesi che stavano partecipando alle ricerche e alla luce delle indagini delle britanniche Inmarsat e Air Accidents Investigation Branch, si doveva concludere che l’aereo fosse precipitato inabissandosi nell’Oceano Indiano meridionale.

Il 29 luglio 2015, dopo mesi di inutili ricerche, le autorità dell’isola di Riunione, territorio francese nell’oceano Indiano a est del Madagascar distante 5 600 chilometri dall’ultima posizione nota dell’aereo, riferivano di avere rinvenuto su una spiaggia dell’isola una parte di aereo simile a un frammento di un flap di un Boeing 777, il medesimo velivolo del volo scomparso.