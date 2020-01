, il cinecomic di Todd Phillips è approdato in versione digitale negli Stati Uniti. Per questo molti utenti hanno iniziato a scandagliare il lungometraggio con occhio più attento in questi giorni. Un fan, ad esempio, ha di recente scovato una curiosa connessione tra il cinecomic sopracitato e il primodiretto da Tim Burton datato 1989.

L’utente di Reddit u/googsmaster24 ha infatti notato che in una sequenza del cinecomic di Phillips compare nel salotto di Arthur Fleck un dipinto visto anche in una nota scena con protagonista il Joker di Jack Nicholson nel film di Burton.

Il dipinto in questione si intitola “Boy in Blue” ed è stato creato dall’artista Thomas Gainsborough nel 1770 (opera attualmente situata alla Huntington Library, San Marino, California).

Trovate le immagini delle due sequenze qua sotto:

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.