I miserabili di Ladj Ly, già vincitore del premio della giuria a Cannes, ottiene ben 11 nomination (tra cui film, film d’esordio e regista), stesso dicasi per La Belle Epoque di Nicolas Bedos.
Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma ottiene dieci nomination, mentre tra i film che concorrono al César come miglior pellicola internazionale ci sono Parasite, Dolor y Gloria, Joker e C’era una volta a… Hollywood, oltre a Il Traditore di Marco Bellocchio.
La cerimonia di quest’anno si terrà il 28 febbraio, ecco tutte le nomination:
BEST FILM
LA BELLE ÉPOQUE, dir: Nicolas Bedos
GRÂCE À DIEU, dir: François Ozon
HORS NORMES, dirs: Eric Toledano, Olivier Nakache
J’ACCUSE (An Officer And A Spy), dir: Roman Polanski
LES MISÉRABLES, dir: Ladj Ly
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (Portrait Of A Lady On Fire), dir: Céline Sciamma
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE, dir: Arnaud Desplechin
BEST DIRECTOR
NICOLAS BEDOS – LA BELLE ÉPOQUE
FRANÇOIS OZON – GRÂCE À DIEU
ERIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE – HORS NORMES
ROMAN POLANSKI – J’ACCUSE
LADJ LY – LES MISÉRABLES
CÉLINE SCIAMMA – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
ARNAUD DESPLECHIN – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
BEST ACTRESS
ANAÏS DEMOUSTIER – ALICE ET LE MAIRE
EVA GREEN – PROXIMA
ADÈLE HAENEL – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
CHIARA MASTROIANNI – CHAMBRE 212
NOÉMIE MERLANT – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
DORIA TILLIER – LA BELLE ÉPOQUE
KARIN VIARD – CHANSON DOUCE
BEST ACTOR
DANIEL AUTEUIL – LA BELLE ÉPOQUE
DAMIEN BONNARD – LES MISÉRABLES
VINCENT CASSEL – HORS NORMES
JEAN DUJARDIN – J’ACCUSE
REDA KATEB – HORS NORMES
MELVIL POUPAUD – GRÂCE À DIEU
ROSCHDY ZEM – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
BEST FOREIGN FILM
PAIN AND GLORY, dir: Pedro Almodovar
LE JEUNE AHMED, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne
JOKER, dir: Todd Phillips
LOLA VERS LA MER, dir: Laurent Micheli
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, dir: Quentin Tarantino
PARASITE, dire: Bong Joon-Ho
THE TRAITOR, dir: Marco Bellocchio
BEST DOCUMENTARY
68, MON PÈRE ET LES CLOUS, dir: Samuel Bigiaoui
LA CORDILLÈRE DES SONGES, dir: Patricio Guzman
LOURDES, dirs: Thierry Demaizière, Alain Teurlai
M, dir: Yolande Zauberman
WONDER BOY OLIVIER ROUSTEING, NÉ SOUS X, dir: Anissa Bonnefont
BEST FIRST FILM
ATLANTIQUE (Atlantics), dir: Mati Diop
NOM DE LA TERRE, dir: Edouard Bergeon
LE CHANT DU LOUP, dir: Antonin Baudry
LES MISERABLES, dir: Ladj Ly
PAPICHA, dir: Mounia Meddour
BEST ORIGINAL SCREENPLAY
NICOLAS BEDOS – LA BELLE ÉPOQUE
FRANÇOIS OZON – GRÂCE À DIEU
ERIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE – HORS NORMES
LADJ LY, GIORDANO GEDERLINI, ALEXIS MANENTI – LES MISÉRABLES
CÉLINE SCIAMMA – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
BEST ADAPTED SCREENPLAY
COSTA-GAVRAS – ADULTS IN THE ROOM
ROMAN POLANSKI, ROBERT HARRIS – J’ACCUSE
JÉRÉMY CLAPIN, GUILLAUME LAURANT – J’AI PERDU MON CORPS
ARNAUD DESPLECHIN, LÉA MYSIUS – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
DOMINIK MOLL, GILLES MARCHAND – SEULES LES BÊTES
BEST SUPPORTING ACTRESS
FANNY ARDANT – LA BELLE ÉPOQUE
JOSIANE BALASKO – GRÂCE À DIEU
LAURE CALAMY – SEULES LES BÊTES
SARA FORESTIER – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
HÉLÈNE VINCENT – HORS NORMES
BEST SUPPORTING ACTOR
SWANN ARLAUD – GRÂCE À DIEU
GRÉGORY GADEBOIS – J’ACCUSE
LOUIS GARREL – J’ACCUSE
BENJAMIN LAVERNHE – MON INCONNUE
DENIS MÉNOCHET – GRÂCE À DIEU
BEST FEMALE NEWCOMER
LUÀNA BAJRAMI – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
CÉLESTE BRUNNQUELL – LES ÉBLOUIS
LYNA KHOUDRI – PAPICHA
NINA MEURISSE – CAMILLE
MAMA SANÉ – ATLANTIQUE
BEST MALE NEWCOMER
ANTHONY BAJON – AU NOM DE LA TERRE
BENJAMIN LESIEUR – HORS NORMES
ALEXIS MANENTI – LES MISÉRABLES
LIAM PIERRON – LA VIE SCOLAIRE
DJEBRIL ZONGA – LES MISÉRABLES
BEST ANIMATED FEATURE
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE, dir: Lorenzo Mattotti
LES HIRONDELLES DE KABOUL, dir: Zabou Breitman
J’AI PERDU MON CORPS (I Lost My Body), dir: Jérémy Clapin
BEST EDITING
ANNY DANCHÉ, FLORENT VASSAULT – LA BELLE ÉPOQUE
LAURE GARDETTE – GRÂCE À DIEU
DORIAN RIGAL-ANSOUS – HORS NORMES
HERVÉ DE LUZE – J’ACCUSE
FLORA VOLPELIÈRE – LES MISÉRABLES
BEST CINEMATOGRAPHY
NICOLAS BOLDUC – LA BELLE ÉPOQUE
PAWEL EDELMAN – J’ACCUSE
JULIEN POUPARD – LES MISÉRABLES
CLAIRE MATHON – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
IRINA LUBTCHANSKY – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
BEST COSTUMES
EMMANUELLE YOUCHNOVSKI – LA BELLE ÉPOQUE
THIERRY DELETTRE – EDMOND
PASCALINE CHAVANNE – J’ACCUSE
ALEXANDRA CHARLES – JEANNE
DOROTHÉE GUIRAUD – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
BEST PRODUCTION DESIGN
STÉPHANE ROZENBAUM – LA BELLE ÉPOQUE
BENOÎT BAROUH – LE CHANT DU LOUP
FRANCK SCHWARZ – EDMOND
JEAN RABASSE – J’ACCUSE
THOMAS GRÉZAUD – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
BEST ORIGINAL SCORE
FATIMA AL QADIRI – ATLANTIQUE
ALEXANDRE DESPLAT – J’ACCUSE
DAN LÉVY – J’AI PERDU MON CORPS
MARCO CASANOVA, KIM CHAPIRON – LES MISÉRABLES
GRÉGOIRE HETZEL – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
BEST SOUND
RÉMI DARU, SÉVERIN FAVRIAU, JEAN-PAUL HURIER – LA BELLE ÉPOQUE
NICOLAS CANTIN, THOMAS DESJONQUÈRES, RAPHAËL MOUTERDE, OLIVIER GOINARD, RANDY THOM – LE CHANT DU LOUP
LUCIEN BALIBAR, AYMERIC DEVOLDÈRE, CYRIL HOLTZ, NIELS BARLETTA – J’ACCUSE
ARNAUD LAVALEIX, JÉRÔME GONTHIER, MARCO CASANOVA – LES MISÉRABLES
JULIEN SICART, VALÉRIE DE LOOF, DANIEL SOBRINO – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Fonte: Deadline
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