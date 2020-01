I miserabili di Ladj Ly, già vincitore del premio della giuria a Cannes, ottiene ben 11 nomination (tra cui film, film d’esordio e regista), stesso dicasi per La Belle Epoque di Nicolas Bedos.

Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma ottiene dieci nomination, mentre tra i film che concorrono al César come miglior pellicola internazionale ci sono Parasite, Dolor y Gloria, Joker e C’era una volta a… Hollywood, oltre a Il Traditore di Marco Bellocchio.

La cerimonia di quest’anno si terrà il 28 febbraio, ecco tutte le nomination:

BEST FILM

LA BELLE ÉPOQUE, dir: Nicolas Bedos

GRÂCE À DIEU, dir: François Ozon

HORS NORMES, dirs: Eric Toledano, Olivier Nakache

J’ACCUSE (An Officer And A Spy), dir: Roman Polanski

LES MISÉRABLES, dir: Ladj Ly

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (Portrait Of A Lady On Fire), dir: Céline Sciamma

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE, dir: Arnaud Desplechin

BEST DIRECTOR

NICOLAS BEDOS – LA BELLE ÉPOQUE

FRANÇOIS OZON – GRÂCE À DIEU

ERIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE – HORS NORMES

ROMAN POLANSKI – J’ACCUSE

LADJ LY – LES MISÉRABLES

CÉLINE SCIAMMA – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

ARNAUD DESPLECHIN – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST ACTRESS

ANAÏS DEMOUSTIER – ALICE ET LE MAIRE

EVA GREEN – PROXIMA

ADÈLE HAENEL – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

CHIARA MASTROIANNI – CHAMBRE 212

NOÉMIE MERLANT – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

DORIA TILLIER – LA BELLE ÉPOQUE

KARIN VIARD – CHANSON DOUCE

BEST ACTOR

DANIEL AUTEUIL – LA BELLE ÉPOQUE

DAMIEN BONNARD – LES MISÉRABLES

VINCENT CASSEL – HORS NORMES

JEAN DUJARDIN – J’ACCUSE

REDA KATEB – HORS NORMES

MELVIL POUPAUD – GRÂCE À DIEU

ROSCHDY ZEM – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST FOREIGN FILM

PAIN AND GLORY, dir: Pedro Almodovar

LE JEUNE AHMED, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne

JOKER, dir: Todd Phillips

LOLA VERS LA MER, dir: Laurent Micheli

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, dir: Quentin Tarantino

PARASITE, dire: Bong Joon-Ho

THE TRAITOR, dir: Marco Bellocchio

BEST DOCUMENTARY

68, MON PÈRE ET LES CLOUS, dir: Samuel Bigiaoui

LA CORDILLÈRE DES SONGES, dir: Patricio Guzman

LOURDES, dirs: Thierry Demaizière, Alain Teurlai

M, dir: Yolande Zauberman

WONDER BOY OLIVIER ROUSTEING, NÉ SOUS X, dir: Anissa Bonnefont

BEST FIRST FILM

ATLANTIQUE (Atlantics), dir: Mati Diop

NOM DE LA TERRE, dir: Edouard Bergeon

LE CHANT DU LOUP, dir: Antonin Baudry

LES MISERABLES, dir: Ladj Ly

PAPICHA, dir: Mounia Meddour

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

NICOLAS BEDOS – LA BELLE ÉPOQUE

FRANÇOIS OZON – GRÂCE À DIEU

ERIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE – HORS NORMES

LADJ LY, GIORDANO GEDERLINI, ALEXIS MANENTI – LES MISÉRABLES

CÉLINE SCIAMMA – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

BEST ADAPTED SCREENPLAY

COSTA-GAVRAS – ADULTS IN THE ROOM

ROMAN POLANSKI, ROBERT HARRIS – J’ACCUSE

JÉRÉMY CLAPIN, GUILLAUME LAURANT – J’AI PERDU MON CORPS

ARNAUD DESPLECHIN, LÉA MYSIUS – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

DOMINIK MOLL, GILLES MARCHAND – SEULES LES BÊTES

BEST SUPPORTING ACTRESS

FANNY ARDANT – LA BELLE ÉPOQUE

JOSIANE BALASKO – GRÂCE À DIEU

LAURE CALAMY – SEULES LES BÊTES

SARA FORESTIER – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

HÉLÈNE VINCENT – HORS NORMES

BEST SUPPORTING ACTOR

SWANN ARLAUD – GRÂCE À DIEU

GRÉGORY GADEBOIS – J’ACCUSE

LOUIS GARREL – J’ACCUSE

BENJAMIN LAVERNHE – MON INCONNUE

DENIS MÉNOCHET – GRÂCE À DIEU

BEST FEMALE NEWCOMER

LUÀNA BAJRAMI – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

CÉLESTE BRUNNQUELL – LES ÉBLOUIS

LYNA KHOUDRI – PAPICHA

NINA MEURISSE – CAMILLE

MAMA SANÉ – ATLANTIQUE

BEST MALE NEWCOMER

ANTHONY BAJON – AU NOM DE LA TERRE

BENJAMIN LESIEUR – HORS NORMES

ALEXIS MANENTI – LES MISÉRABLES

LIAM PIERRON – LA VIE SCOLAIRE

DJEBRIL ZONGA – LES MISÉRABLES

BEST ANIMATED FEATURE

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE, dir: Lorenzo Mattotti

LES HIRONDELLES DE KABOUL, dir: Zabou Breitman

J’AI PERDU MON CORPS (I Lost My Body), dir: Jérémy Clapin

BEST EDITING

ANNY DANCHÉ, FLORENT VASSAULT – LA BELLE ÉPOQUE

LAURE GARDETTE – GRÂCE À DIEU

DORIAN RIGAL-ANSOUS – HORS NORMES

HERVÉ DE LUZE – J’ACCUSE

FLORA VOLPELIÈRE – LES MISÉRABLES

BEST CINEMATOGRAPHY

NICOLAS BOLDUC – LA BELLE ÉPOQUE

PAWEL EDELMAN – J’ACCUSE

JULIEN POUPARD – LES MISÉRABLES

CLAIRE MATHON – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

IRINA LUBTCHANSKY – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST COSTUMES

EMMANUELLE YOUCHNOVSKI – LA BELLE ÉPOQUE

THIERRY DELETTRE – EDMOND

PASCALINE CHAVANNE – J’ACCUSE

ALEXANDRA CHARLES – JEANNE

DOROTHÉE GUIRAUD – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

BEST PRODUCTION DESIGN

STÉPHANE ROZENBAUM – LA BELLE ÉPOQUE

BENOÎT BAROUH – LE CHANT DU LOUP

FRANCK SCHWARZ – EDMOND

JEAN RABASSE – J’ACCUSE

THOMAS GRÉZAUD – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

BEST ORIGINAL SCORE

FATIMA AL QADIRI – ATLANTIQUE

ALEXANDRE DESPLAT – J’ACCUSE

DAN LÉVY – J’AI PERDU MON CORPS

MARCO CASANOVA, KIM CHAPIRON – LES MISÉRABLES

GRÉGOIRE HETZEL – ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

BEST SOUND

RÉMI DARU, SÉVERIN FAVRIAU, JEAN-PAUL HURIER – LA BELLE ÉPOQUE

NICOLAS CANTIN, THOMAS DESJONQUÈRES, RAPHAËL MOUTERDE, OLIVIER GOINARD, RANDY THOM – LE CHANT DU LOUP

LUCIEN BALIBAR, AYMERIC DEVOLDÈRE, CYRIL HOLTZ, NIELS BARLETTA – J’ACCUSE

ARNAUD LAVALEIX, JÉRÔME GONTHIER, MARCO CASANOVA – LES MISÉRABLES

JULIEN SICART, VALÉRIE DE LOOF, DANIEL SOBRINO – PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU