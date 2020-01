Secondo quanto riportato da Variety (Storia d’Inverno),(American Crime Story) e(Scappa – Get Out) sono entrati a far parte del cast dell’adattamento targato Netflix di Tick, Tick… Boom! il primo film da regista di(autore del musical dei record).

Henry ha ottenuto il ruolo di Roger, Judith Light sarà Rosa Stevens e Whitford sarà invece Stephen Sondheim.

L’adattamento dello spettacolo sarà opera di Steven Levenson, autore di Dear Evan Hansen. Ambientato nel 1990, Tick, Tick… Boom! segue le vicende di Jon, un cameriere aspirante compositore che spera di portare a Broadway il suo progetto teatrale, intitolato Superbia. Ma la sua fidanzata gli fa pressioni per rinunciare, mentre il suo compagno di stanza accetta un lavoro ben pagato come pubblicitario e si prepara a traslocare. Jon inizia quindi a chiedersi se vale la pena inseguire i propri sogni.

Del cast fanno parte anche Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus e Vanessa Hudgens.

Miranda, che è stato anche nel cast di una produzione Off-Broadway dello spettacolo teatrale (ha interpretato il protagonista nel 2014), ha dichiarato: “Lo stile narrativo coinvolgente di Jonathan Larson in Rent mi ha insegnato che i musical possono essere contemporanei e attuali, raffigurando le tue esperienze personali. Ma è stato Tick, Tick… Boom! che ha reso solida questa mia convinzione, spingendomi a trovare la mia voce come drammaturgo.”

Recentemente abbiamo visto Lin-Manuel Miranda nella serie BBC His Dark Materials e prossimamente apparirà sul grande schermo in In the Heights – Sognando a New York, che approderà nelle sale americane dal 26 giugno.

