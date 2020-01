si è ironicamente “spacciato per Brad Pitt” su Twitter a margine dell’, il grande pranzo di gala organizzato questa volta alla Ray Dolby Ballroom all’Hollywood & Highland Center dall’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences dedicata a tutti i nominati alla 92esima edizione degli Oscar.

Più di cento candidati di quest’anno hanno partecipato alla serata, inclusi Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Taika Waititi, Florence Pugh, Bong Joon-ho, Al Pacino, Laura Dern, Robert DeNiro, Rian Johnson e tanti altri.

Svariati però anche gli assenti: Joaquin Phoenix, Martin Scorsese, Joe Pesci, Tom Hanks, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Anthony Hopkins, Adam Driver, Scarlett Johansson, Pedro Almodovar, Antonio Banderas, John Williams ed Elton John non sono nella foto celebrativa che vi abbiamo segnalato in questo apposito articolo.

Il regista di Cena con Delitto – Knives Out, candidato per la Miglior Sceneggiatura Originale del suo film, ha evidenziato su su Twitter la sua posizione nella foto di gruppo citata… cerchiando però Brad Pitt perché la R di Brad, in realtà, sta per Rian come ha poi specificato l’account ufficiale del suo film.

Questo “scherzo” di Rian Johnson fatto a margine dell’Oscars Lunch 2020 ha generato, ovviamente, una serie di risposte ironiche:

The “r” in Brad stands for Rian. — Knives Out (@KnivesOut) January 29, 2020

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

