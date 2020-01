Nel corso della promozione di, Margot Robbie ha parlato deldi Todd Phillips con Joaquin Phoenix.

Il giornalista di Capital FM ha chiesto all’attrice un parere sulla possibilità che i due personaggi – Joker e Harley – si incontrino:

Mi sa che sono due mondi diversi, c’è la Gotham di Todd Phillips e questa Gotham, che è molto diversa. Non so come si faccia a costruire un ponte.

Il conduttore ha poi precisato che Arthur Fleck sarebbe troppo impegnato a “chiudersi nei frigoriferi” e quel punto l’attrice ha aggiunto:

Trovate il passaggio a 1:50 circa dell’intervista in calce.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.