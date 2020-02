È la star dello show, ma lui non lo sa. Truman Burbank è un uomo la cui vita è un ininterrotto show in TV. Truman non immagina che la tranquilla cittadina in cui vive è un gigantesco palcoscenico controllato da un visionario produttore/regista/creatore, che le persone che vi vivono e lavorano sono attori di Hollywood e che persino la sua effervescente mogliettina è un’artista a contratto. Gradualmente, Truman se ne renderà conto. E ciò che succederà dopo la sua scoperta vi farà ridere, piangere ed applaudire come pochi film hanno fatto finora.