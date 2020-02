rimane in testa venerdì al box-office italiano: il film con Aldo, Giovanni e Giacomo domina gli incassi raccogliendo 413mila euro e salendo così a 684mila euro in due giorni, un ottimo risultato per la commedia di Massimo Venier. Seconda posizione per 1917, che continua la sua corsa in vista degli Oscar incassando 242mila euro e salendo a 3.2 milioni di euro complessivi.

Al terzo posto, un’altra nuova uscita: Dolittle incassa 223mila euro, salendo a 351mila euro in due giorni. Quarta posizione per Figli, con 119mila euro e un totale ora di 1.9 milioni di euro. Al quinto posto, Jojo Rabbit incassa 101mila euro e sale a quasi 2.5 milioni di euro.

Nuova uscita al sesto posto: Il diritto di opporsi incassa 72mila euro, portandosi a 118mila euro complessivi. Settima posizione per Piccole Donne, con 55mila euro e un totale di 5.2 milioni di euro. Risale all’ottava posizione Me contro te: il Film – La vendetta del signor S, con 46mila euro e un totale di 8.8 milioni di euro. Al nono posto Judy incassa 39mila euro, salendo a 66mila euro in due giorni. Chiude la top-ten Underwater, con soli 36mila euro e un totale di 58mila euro.

Tra le altre nuove uscite, Villetta con ospiti si piazza quattordicesimo con 12mila euro e un totale di 17mila euro in due giorni.

