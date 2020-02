Ci sono così tanti fan che hanno adorato il film così come lo abbiamo realizzato, quindi penso che si arrabbierebbero, forse. Avrei paura di loro.

Da molto tempo sentiamo voci riguardo un possibile reboot o remake di, cult del cinema fantasy degli anni ’80. Tuttavia non c’è stato ancora nulla di concreto sull’argomento. Il film originale del 1987 fu elogiato sia dalla critica che dal pubblico, e anche per questo in molti sarebbero contrari a un eventuale remake dell’opera. Tra questi c’è anche(Vizzini nel film). Riguardo la sopracitata idea ha dichiarato:

Qua sotto trovate la sinossi di La Storia Fantastica:

In un paese incantato, una principessa viene rapita da un crudele signore che vuole sposarla. La ragazza rifiuta e viene rinchiusa in un’alta torre, dove aspetta l’arrivo del suo fedele servitore ed amante, l’eroe non si fa attendere a lungo, uccide il cattivo e libera la sua bella. Jimmy è ammalato e costretto a letto, un giorno il nonno durante una visita gli legge una storia. Questa storia narra le vicende di Westley garzone e di Bottondoro. I due si amano di «amore vero» come spesso definito durante le vicende tanto da superare mille disavventure con la consapevolezza di ritornare assieme.

