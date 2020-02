La Universal ha diffuso in rete i character poster italiani di, sequel del film animato Trolls del 2016.

Insieme ai poster sono stati annunciati anche i talent chiamati al doppiaggio italiano del progetto.

La pellicola sarà disponibile nelle sale americane il prossimo 17 aprile, in quelle italiane dal 2 aprile 2020.

Qua sotto trovate il comunicato stampa ufficiale e tutti i character poster italiani:

LA PROTAGONISTA POPPY È FRANCESCA MICHIELIN

BRANCH È STASH

LA REGINA BARB È ELODIE

MINI DIAMANTE È SERGIO SYLVESTRE

La Universal Pictures International Italy è lieta di annunciare le voci italiane del sequel del musical d’animazione della DreamWorks Animation del 2016, TROLLS WORLD TOUR.

In questa nuova avventura ritroviamo Poppy, la protagonista doppiata da Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale, al lavoro sul nuovo album che uscirà in primavera. Poppy sarà accompagnata nella sua avventura dall’inseparabile Branch, doppiato dal pluripremiato cantante e chitarrista dei The Kolors, Stash.

I nostri eroi saranno catapultati ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso.

Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb che avrà l’inconfondibile voce di Elodie, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici tra cui Mini Diamante doppiato dall’eclettico artista Sergio Sylvestre, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Trolls World Tour? Ditecelo nei commenti!

Il primo film di Trolls ha avuto un incasso di circa 340 milioni di dollari, di seguito la sinossi:

Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. Partendo per un’epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei conosciuto, Poppy (Anna Kendrick) unirà le forze con Branch (Justin Timberalake), in una rischiosa missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re Gristle.

Del cast vocale originale fanno parte Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Ron Funches, Kunal Nayyar, Jamie Dornan, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, Chance the Rapper e Sam Rockwell.