L’uscita di, il film di Josh Boone spin-off degli X-Men, inizia finalmente ad avvicinarsi e così la Disney/Fox ha dato il via libera alla pubblicazione delle set visit che si svolsero durante le riprese, ormai nel lontano 2017 (ricordiamo che inizialmente la pellicola doveva uscire nel 2018), e dalle quali emerge che in un primo momento era previsto che l’ambientazione del film fosse negli anni ottanta.

Screen Rant rivela che inizialmente gli eventi di New Mutants dovevano essere ambientati nella timeline di X-Men: Apocalisse, ma che l’accoglienza non proprio positiva della pellicola di Bryan Singer hanno fatto cambiare idea al team creativo, spostando l’ambientazione ai giorni nostri:

Lavorammo alle prime due bozze della sceneggiatura assieme al produttore Simon Kinberg, che ora sta lavorando al suo film degli X-Men. Ora lui ci ha lasciati per quel motivo, sostituito da Karen Rosenfelt. Ma in un primo momento il nostro film doveva essere ambientato nell’universo anni ’80, dovevani esserci il Professor X e Tempesta insieme a una serie di altri riferimenti, in pratica era ambientato quando andavano da Apocalisse. Ma dopo l’accoglienza di quel film si sono resi conto che non volevano più ambientare il film nel passato.

È strano, perché il film precedente, Giorni di un Futuro Passato, ambientato negli anni settanta, era davvero fantastico. E anche quello ambientato negli anni sessanta. Mi chiesero di spostare tutto ai giorni nostri, mantenendo in qualche modo gli X-Men. Immagino che si collegherà tutto, ma comunque non è una cosa importante perché New Mutants è ambientato in una località talmente isolata, senza Wi-fi o telefoni… potrebbe essere tranquillamente ambientato negli anni ottanta come ai giorni nostri. Non abbiamo dovuto cambiare molto la storia. Ha limitato un paio di cose che avremmo potuto fare con i personaggi, ma per certi versi ci ha “liberati”, dandoci un’autonomia che apprezzo molto più ora di quando dovetti prendere questa decisione.