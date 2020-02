Aldo, Giovanni e Giacomo tornano in testa agli incassi dopo l’insuccesso di(che nel dicembre 2016 chiuse la sua corsa con poco meno di tre milioni di euro): Odio l’estate vince infatti il weekend e raccoglie in quattro giorni quasi 3.1 milioni di euro, quindi più di quanto raccolse nella sua intera corsa il film precedente. Si tratta di un ottimo esordio per la commedia, e dell’ennesimo film italiano in vetta alla top-ten in questi ultimi due mesi.

Seconda posizione per Dolittle, che apre con due milioni di euro e la seconda miglior media della classifica: si tratta di un debutto promettente, soprattutto se confrontato con l’andamento della pellicola con Robert Downey Jr. in patria (costata 175 milioni di dollari, ne ha raccolti 55 negli USA e 126 in tutto il mondo).

Scende al terzo posto 1917: il film di Sam Mendes incassa 1.5 milioni di euro, salendo così a 4.3 milioni di euro. Quarto posto per Figli, che continua la sua corsa raccogliendo 832mila euro e salendo a 2.5 milioni complessivi. Chiude la top-five Jojo Rabbit, che ottiene la miglior tenuta della classifica e raccoglie altri 659mila euro, per un totale di quasi 3 milioni di euro.

Al sesto posto troviamo una nuova uscita, Il Diritto di Opporsi, che incassa 548mila euro in quattro giorni. Settima posizione per Me contro te: il film – la vendetta del Signor S., che nonostante il brusco calo riesce ancora a incassare mezzo milione di euro e si porta a 9.2 milioni di euro complessivi. Ottavo posto per Piccole Donne, che incassa 371mila euro e sale a 5.4 milioni complessivi.

Debutta al nono posto Judy, con 311mila euro, mentre chiude la top-ten Underwater con 249mila euro e una media inferiore ai mille euro per copia.

Odio l’estate – € 3.080.987 / € 3.080.987 Dolittle – € 2.016.854 / € 2.016.854 1917 – € 1.523.182 / € 4.354.862 Figli – € 832.589 / € 2.580.587 Jojo Rabbit – € 659.679 / € 2.941.187 Il diritto di opporsi – € 548.856 / € 548.856 Me contro te il film – La vendetta del signor S. – € 498.415 / € 9.216.420 Piccole donne – € 371.689 / € 5.472.335 Judy – € 311.881 / € 311.881 Underwater – € 249.313 / € 249.313

Potete commentare qui sotto o sul forum.