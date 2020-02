Manca ufficialmente meno di una settimana alla cerimonia degli Academy Awards: anche quest’anno noi seguiremo in diretta la lunga notte degli Oscar con il nostro tradizionale live blogging, e anche quest’anno avete l’opportunità di compilare, inviarci e condividere i vostri pronostici per tutte le categorie. L’Academy ha chiuso le votazioni il 30 gennaio, mentre noi terremo aperte le “nostre” votazioni fino a qualche ora prima della cerimonia: al momento moltissimi lettori hanno già compilato la scheda e la percentuale più alta sembra convinta che 1917 vincerà il premio per il miglior film e la miglior regia, Parasite otterrà l’Oscar per il miglior film straniero e Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern vinceranno nelle categorie delle migliori interpretazioni.

Se non lo avete ancora fatto, avete fino a domenica sera per compilare i pronostici: come sempre, all’indomani degli Oscar annunceremo chi ha indovinato più premi (ovviamente chi avrà compilato prima il pronostico avrà una posizione più alta in classifica).

Le statistiche (al 3 febbraio 2020):

MIGLIOR FILM

1917 38%

C’era una volta a… Hollywood 26.3%

Joker 13.3%

Parasite 12.1%

Jojo Rabbit 4.8%

The Irishman 3%

Storia di un matrimonio 2.1%

Piccole donne 0.4%

Le Mans ’66 – La grande sfida 0.1% MIGLIOR REGIA

1917 · Sam Mendes 60.4%

C’era una volta a… Hollywood · Quentin Tarantino 16.8%

Parasite · Joon-ho Bong 10.6%

The Irishman · Martin Scorsese 6.7%

Joker · Todd Phillips 5.5% MIGLIOR FILM STRANIERO

Parasite 91.5%

Dolor y gloria 7.2%

Honeyland 0.8%

Les Miserables 0.4%

Corpus Christi 0.1% MIGLIOR FOTOGRAFIA

1917 65.1%

Joker 13.5%

C’era una volta a… Hollywood 10.2%

The Lighthouse 8.9%

The Irishman 2.3% MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Joker · Joaquin Phoenix 92.4%

Storia di un matrimonio · Adam Driver 4.8%

C’era una volta a… Hollywood · Leonardo DiCaprio 1.4%

Dolor y gloria · Antonio Banderas 1.2%

I due papi · Jonathan Pryce 0.3% MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Judy · Renée Zellweger 58.2%

Storia di un matrimonio · Scarlett Johansson 28.4%

Piccole donne · Saoirse Ronan 9%

Bombshell – La voce dello scandalo · Charlize Theron 2.7%

Harriet · Cynthia Erivo 1.7% MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

C’era una volta a… Hollywood · Brad Pitt 80.9%

The Irishman · Joe Pesci 7%

The Irishman · Al Pacino 6.4%

I due papi · Anthony Hopkins 3.9%

Un amico straordinario · Tom Hanks 1.8% MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Storia di un matrimonio · Laura Dern 61.7%

Jojo Rabbit · Scarlett Johansson 23.2%

Richard Jewell · Kathy Bates 6.4%

Piccole donne · Florence Pugh 5.5%

Bombshell – La voce dello scandalo · Margot Robbie 3.1% TUTTE LE STATISTICHE

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

Potete commentare qui sotto o sul forum.