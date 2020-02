Abbiamo già avuto modo di parlare di, lo Star Wars che il regista di Jurassic World Colin Trevorrow non ha mai avuto modo di dirigere.

Come noto, il regista di Jurassic World avrebbe dovuto scrivere e dirigere il nono film della saga degli Skywalker prima di essere sostituito da J.J. Abrams.

Tutto era cominciato con un ben noto leak su Reddit che riportava alcuni passaggi della trama del film, dettagli che sono stati confermati da testate affidabili che hanno avuto la possibilità di testare la veridicità di questa fuga di notizie con delle loro fonti.

Poi è toccato a degli artwork realizzati dalla Lucasfilm e arrivati online su Reddit: le immagini esprimevano visivamente i punti principali descritti dalla sceneggiatura, che venne scritta prima ancora che Carrie Fisher morisse e poi messa da parte. In esse vediamo Rey con la sua spada laser (e un look decisamente diverso da quello che ha in L’Ascesa di Skywalker) sul ponte di uno Star Destroyer, oppure una Coruscant decadente occupata dal Generale Hux (che a un certo punto commette seppuku), o ancora una battaglia tra Kylo Ren e il fantasma della forza di Luke Skywalker (che afferra la spada laser a mani nude). Infine, vediamo Tor Valum, il maestro Sith dell’Imperatore Palpatine che addestra Kylo Ren.

Qualche ora dopo l’affacciarsi online di questi materiali è stato lo stesso Colin Trevorrow a confermarne l’autenticità.

Adesso, grazie a CBM.com, possiamo ammirare un nuovo set di immagini che ci mostrano importanti passaggi come quello in cui Kylo Ren sfoggia la nuova maschera, la nuova abilità del villain in grado di risucchiare la Forza vitale dalle forme di vita che gli stanno intorno, la doppia spada laser di Rey, Yoda e gli altri Fantasmi di Forza e altri momenti che sarebbero dovuti apparire nel lungometraggio mai girato.

Potete ammirarli tutti qua sotto:

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate di questi nuovi concept di Star Wars: Duel of the Fates? Potete commentare qui sotto o sul forum!