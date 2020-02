Anche quest’anno sono numerose le major di Hollywood che hanno scelto la 54esima edizione delper mandare in onda gli spot dei film più attesi della nuova stagione. La partita, seguita da decine di milioni di telespettatori negli Stati Uniti (e in tutto il mondo), è stata trasmessa da Fox che a novembre ha registrato il tutto esaurito nel giro di pochi giorni quando ha messo in vendita i 77 spazi pubblicitari da 30 secondi ciascuno disponibili, per un totale di una cinquantina di spot (alcuni hanno preso più di uno slot per poter durare di più) e prezzi che sono arrivati a 5.6 milioni di dollari per mezzo minuto.

Nelle ultime ore vi abbiamo segnalato tutti gli spot cinematografici usciti: alcuni sono veri e propri full trailer (come quello di Mulan), altri sono teaser di un trailer in arrivo (come quello di Minions 2), altri sono solo delle comparsate (come Wonder Woman 1984).

Ecco la lista:

Quest’anno inseriamo anche qualche spot di serie tv molto attese:

