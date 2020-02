Mi piacerebbe essere un supereroe. Penso che la DC abbia quello che preferisco, ovvero Catwoman. Mi piace perché è sia buona che cattiva e io mi trovo un po’ nel mezzo quando si parla di essere buoni. Sono sia brava che cattiva, quindi vorrei seguire la via DC perché non ci sono molti supereroi femminili in generale, ho bisogno di un piccolo vantaggio oppure non riuscirei a interpretare, quindi Catwoman penso sia il mio personaggio preferito.

tornerà sul grande schermo quest’anno in Fast & Furious 9. Ma parlando con MTV International l’attrice ha rivelato che non disdegnerebbe l’idea di entrare a far parte anche di un altro franchise cinematografico, ovvero quello Warner/DC. In particolare la Rodriguez ha affermato che gli piacerebbe in effetti vestire i panni di Catwoman:

Ricordiamo che sarà Zoë Kravitz a vestire i panni di Selina Kyle/Catwoman nel prossimo cinecomic DC The Batman diretto da Matt Reeves.

The Batman, le informazioni sulla regia e il cast:

“The Batman” della Warner Bros. Pictures è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

