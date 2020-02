arriverà al cinema: non parliamo dell’adattamento cinematografico del fortunato musical di, ma del musical stesso, ripreso e proiettato dal 15 ottobre 2021.

A dare la notizia lo stesso Miranda, su Twitter, dopo le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi. Deadline afferma che la Disney ha pagato la bellezza di 75 milioni di dollari per avere i diritti di questa registrazione, che è stata effettuata al Richard Rodgers Theatre di Manhattan due settimane prima che la formazione originale del cast si sciogliesse. Si tratta di una cifra record non solo per una registrazione di Broadway, ma anche per un film: non ci sono notizie di major che abbiano pagato così tanto per avere i diritti di un film completato. La major ha vinto contro altri contendenti promettendo di distribuire la pellicola in tutto il mondo e poi in streaming, permettendo a un pubblico molto più vasto di vedere il musical vincitore di 11 Tony e del premio Pulitzer, e i cui biglietti arrivavano a costare 500 dollari l’uno (parliamo della versione con il cast originale).

Il film durerà 2 ore e 40 minuti e sarà composto da tre registrazioni dal vivo (per ottenere un montaggio più cinematografico) oltre che da alcune scene registrate senza pubblico. Alla regia Tony Kail, già alla guida dello spettacolo teatrale.

“Lin-Manuel Miranda ha creato un’esperienza teatrale indimenticabile e un vero e proprio fenomeno culturale, e giustamente Hamilton è stato indicato come un incredibile capolavoro artistico,” ha commentato Bob Iger della Disney. “Tutti coloro che lo hanno visto con il cast originale non dimenticheranno mai quest’esperienza. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di condividere questa stessa esperienza con milioni di persone in tutto il mondo”.

Ricordiamo che il cast originale comprendeva Miranda come Alexander Hamilton, Daveed Diggs come Marquis de Lafayette e Thomas Jefferson, Leslie Odom Jr. come Aaron Burr, Christopher Jackson com George Washington, Jonathan Groff come King George, Renee Elise Goldsberry come Angelica Schuyler e Phillipa Soo come Eliza Hamilton.

“Mi sono innamorato dei musical crescendo con le collaborazioni leggendarie tra Howard Ashman e Alan Menken fatte per la Disney: La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin…” ha aggiunto Miranda. “Sono davvero orgoglioso di ciò che Tommy Kail è riuscito a catturare in questa registrazione di Hamilton – un’esperienza teatrale dal vivo che sembra altrettanto vitale sullo schermo cinematografico. Siamo entusiasti di lavorare insieme alla Disney per proporre al pubblico più ampio possibile il lavoro della compagnia originale di Hamilton a Broadway”.

Disney presents:

Hamilton.

With The Original Broadway Cast.

Filmed onstage at The Richard Rodgers Theatre.

In A Theater Near You.

October 15, 2021.#Hamilfilm pic.twitter.com/z4ohfWXzi3 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) February 3, 2020

Fonte: Variety