Dopo le prime reazioni di qualche giorno fa, è caduto l’embargo sulle recensioni internazionali di guarda la nostra videorecensione ) e sembrano decisamente positive.

L’archivio RottenTomatoes ha raccolto già una sessantina di recensioni di testate americane e britanniche: al momento la percentuale di giudizi positivi è dell’89%, con un voto medio di 7 (ma ovviamente bisognerà aspettare che il numero di recensioni salga sopra il centinaio per una media definitiva). Su Metacritic, invece, il giudizio medio è sufficiente (le recensioni raccolte finora sono 25).

Ecco alcuni estratti da noi tradotti:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.