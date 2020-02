In una recente intervista CinePOP , alcune delle protagoniste dihanno parlato della possibilità di condividere lo schermo con

“Ci troveremmo a combattere al suo fianco, giusto?” ha esordito Mary Elizabeth Winstead, che nella pellicola interpreta Cacciatrice.

“Sì, Black Canary e Wonder Woman…” ha aggiunto Jurnee Smollett-Bell , che ha fatto riferimento ai fumetti in cui le due si alleano.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.