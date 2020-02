David Acord e Matt Wood hanno ricevuto una nomination agli Oscar di quest’anno per il loro lavoro fatto con il montaggio sonoro di. In virtù di ciò i due hanno recentemente parlato con Good Morning America del loro lavoro fatto per il film, svelando anche delle piccole curiosità. Ad esempio, secondo alcune fonti di ABC News, in L’Ascesa di Skywalker sarebbe presente un curioso easter egg/cammeo riguardante, ovvero una clip audio con un suo grido. I due hanno svelato che nel film c’è un “grido speciale” ma non hanno né confermato la questione né rivelato effettivamente il punto in cui è udibile tale grido.

La clip in questione è stata soprannominata affettuosamente “The George”, clip originariamente registrata per il film di Lucas del 1973 American Graffiti e utilizzata anche in Rogue One: A Star Wars Story e in Gli Ultimi Jedi.

Ovviamente la morte improvvisa di Carrie Fisher avvenuta nel 2016 ha messo non poco in difficoltà il film. Matt Wood ha confermato di aver lavorato duramente su materiali video e audio preesistenti per riuscire a integrare le battute di Leia nel film:

Abbiamo estratto il materiale da Il Risveglio della Forza e da Gli Ultimi Jedi, oltre che da tutti i materiali del backstage che avevamo. Creare tutto questo è stato difficile [..]. Tutti abbiamo una relazione speciale con Carrie Fisher, non solo come fan ma anche come colleghi. E volevamo solamente raccontare la storia giusta per lei.

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

