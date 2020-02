La situazione dietro le quinte dicontinua a essere fluida: qualche giorno fa è stato annunciato che Sam Raimi è in trattative per dirigere il film ( scelta che ha già ricevuto l’approvazione di Scott Derrickson ), e oggi arriva la notizia che i Marvel Studios hanno ingaggiato un nuovo sceneggiatore per rimaneggiare lo script.

Non si tratta proprio di un nome inedito: è Michael Waldron, già capo sceneggiatore della serie Loki in arrivo nel 2021 su Disney+ (oltre che tra gli sceneggiatori di Rick and Morty). Qualche ora fa, nel nostro videoblog, commentavamo che con il poco tempo a disposizione (le riprese inizieranno a maggio) era strano che la Marvel non avesse ancora rimesso mano allo script dopo l’addio di Derrickson. Il coinvolgimento di uno sceneggiatore già al lavoro su altri progetti Marvel dovrebbe rendere meno problematico il cambiamento di regia di Doctor Strange 2.

La versione precedente del film, che doveva essere diretta da Scott Derrickson, è stata scritta da Jade Bartlett.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange sarà nei cinema il 7 maggio 2021.

Il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe, oltre a Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Sembra invece che non ci sarà Rachel McAdams.

Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +: in questo caso si tratta di WandaVision che debutterà proprio quest’anno.

