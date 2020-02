Un mese dopo l’annuncio che Rian Johnson sta sviluppando un sequel di Cena con Delitto – Knives Out , la Lionsgate ha confermato oggi ufficialmente durante l’annuncio dei dati trimestrali che la pellicola ha avuto il via libera e che la produzione è imminente. Lo stesso Johnson, il mese scorso, aveva chiarito di voler girare il sequel il prima possibile.

Come riporta Deadline, la Lionsgate intende sfruttare il successo del primo film (quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo) trasformandolo possibilmente in un franchise. Daniel Craig si è già detto disponibile per tornare nei panni del detective Benoit Blanc.

Cena con Delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari e si è trasformato nella “sleeper hit” delle feste anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, e ottenendo tre nomination ai Golden Globe. In Italia ha superato i cinque milioni di euro complessivi. Questa la sinossi:

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla d isfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!