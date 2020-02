Il 25 gennaio dopo l’uscita rimandata del tribolatissimo film di Uncharted era arrivato online un aggiornamento su un altro, tormentatissimo progetto targato, ovveroo, se preferite, il film di

La pellicola, stando a un giornalista dell’Hollywood Reporter – era stata definitivamente rimossa dal listino della major.

Adesso però Discussing Film segnala un rumour che ha una sua credibilità più che altro perché si va a collegare col “dilemma” della Sony di cui vi avevamo parlato a ottobre. Il progetto sarebbe passato nelle mani di Netflix anche se non è ancora chiaro a che titolo (Netflix ha acquistato il film che resterà prodotto dallo studio, sta co-producendo o ha comprato baracca e burattini?).

Il motivo di tanta titubanza intorno al film di Masters of the Universe è stata la tiepida accoglienza riservata dal pubblico a Men In Black: International, film che, nelle intenzioni della Sony, doveva rilanciare in grande stile il franchise inaugurato da Barry Sonnenfeld con la pellicola uscita nel 1997 che ha poi originato due sequel. Nonostante le responsabilità del budget suddivise fra più entità, il flop della pellicola avrebbe generato un certo panico in Sony, major che comunque non se la sta passando male, fra buoni incassi e una pioggia di nomination agli Oscar.

Per quel che riguarda il colosso dello streaming di Los Gatos, acquistare un’esclusiva come questa – a prescindere dal risultato qualitativo finale – si tratta di un’operazione che avrebbe comunque senso nell’ottica del continuo allargamento della proposta di esclusive. Qualche mese fa abbiamo ad esempio appreso che Beverly Hills Cop 4 è stato “concesso” su licenza a Netflix dalla Paramount che avrà quindi la possibilità di ampliare la sua proposta di produzioni originali. Il colosso dello streaming si è anche assicurato l’opzione per un eventuale seguito, che a quel punto diventerebbe il quinto tassello della franchise.

Cosa ne pensate della possibilità di vedere, un giorno, Masters of the Universe su Netflix? Dite la vostra nello spazio dei commenti!