La Legendary Pictures ha ingaggiato Ryan e Andy Tohill per dirigere il nuovo reboot di(The Texas Chainsaw Massacre), film del 1974 diretto da Tobe Hooper che ha lanciato un iconico.

A riferirlo Variety, che aggiunge che Chris Thomas Devlin scriverà il film, mentre alla produzione ci sarà la Bad Hombre di Fede Alvarez e Rodolfo Sayagues (La Casa), con cui la Legendary ha un accordo.

“La visione dei Tohill è esattamente quella che aspettano i fan,” ha affermato Alvarez in un comunicato ufficiale. “Violento, entusiasmante e così depravata che rimarrà con voi per sempre.”

Al momento non sono disponibili dettagli sul modo in cui la storia originale verrà riadattata all’epoca attuale. Il film di Hooper era incentrato su due fratelli e tre loro amici che si recavano in visita alla tomba del nonno in Texas, ma che finivano nelle grinfie di una famiglia di psicopatici cannibali guidati da Faccia di cuoio (Leatherface).

Il film ebbe un tale successo da generare tre sequel (in uno dei quali comparivano Matthew McConaughey e Renée Zellweger). Nel 2003 la Platinum Dunes di Michael Bay produsse un reboot che venne seguito da un prequel tre anni dopo. La Lionsgate successivamente realizzerò Texas Chainsaw 3D e il recente Leatherface. Infine, i diritti passati alla Legendary Pictures.

I due registi Ryan e Andy Tohill hanno diretto The Dig, che ha fatto il suo debutto al Galway Film Fleadh nel 2018 vincendo il premio come miglior film irlandese. Successivamente ha ottenuto una nomination ai premi del cinema britannico indipendente. Ryan ha lavorato nell’art department di Game of Thrones e The Fall, oltre che in vari film come Philomena.