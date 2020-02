L’Academy ha svelato una nuova anticipazione sulla cerimonia degli Oscar 2020 che si terrà nella notte tra domenica e lunedì:, nominata per la miglior canzone per Frozen 2: Il Segreto di Arendelle , si esibirà in una versione molto particolare di(in italiano “Nell’ignoto”).

Insieme a lei, infatti, saliranno sul palco del Dolby Theatre le voci che hanno doppiato Elsa in Danimarca, Germania, Giappone, America Latina, Norvegia, Polonia, Russia, Spagna e Tailandia, oltre alla cantante AURORA. Insieme, eseguiranno una “versione indimenticabile” della canzone. Si tratta di:

Maria Lucia Heiberg Rosenberg – Danimarca

Willemijn Verkaik – Germania

Takako Matsu – Giappone

Carmen Garcia Saenz – America latina

Lisa Stokke – Norvegia

Kasia Laska – Polonia

Anna Buturlina – Russia

Gisela – Spagna

Gam Wichayanee – Tailandia

The voices of Frozen 2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Mexico (for Latin America), Norway, Poland, Russia, Spain… Pubblicato da The Academy su Venerdì 7 febbraio 2020

Vi ricordiamo poi che sono state confermate le performance di tutti e cinque i nominati all’Oscar per la miglior canzone, oltre a un’esibizione speciale di Billie Eilish.

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio, noi come sempre la seguiremo in diretta live-blogging. In Italia verrà trasmessa su Sky.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

