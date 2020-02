Ha una nuova data d’uscita, l’adattamento cinematografico del romanzo di Patrick Ness (lo stesso autore di Sette minuti dopo la mezzanotte) intitolato

Le riprese della pellicola con Tom Holland e Daisy Ridley sono finite a novembre 2017. Il film avrebbe dovuto entrare in post-produzione per più di un anno e approdare in sala il 1° marzo 2019, ma la necessità di una corposa sessione di riprese aggiuntive ha costretto la produzione a uno slittamento.

Nel corso del 2018, infatti, i due protagonisti sono stati impegnati con le riprese di Spider-Man: Far From Home e Star Wars: L’ascesa di Skywalker, perciò la Lionsgate ha deciso di rimandare tutto al 2020.

Qualcosa deve essere andato storto nel frattempo – e in tal senso speriamo di fare un po’ di luce sul caso – perché lo studio ha annunciato poche ore fa una nuova data d’uscita, si spera definitiva: il 22 gennaio 2021.

Chaos Walking arriverà quindi a quasi due anni di distanza dall’uscita inizialmente prevista. La Lionsgate ha speso tra i 90 e i 100 milioni di dollari per le riprese principali, ma non sembra preoccupata a giudicare dalle parole del capo Joe Drake, in occasione di una recente riunione con gli azionisti.

“Abbiamo due delle più grandi star del pianeta come protagonisti” ha dichiarato Drake confermando che le riprese aggiuntive sono terminate e che la pellicola sarà pronta già ad aprile.

La vicenda narra di una distopia nella quale le persone e le creature viventi possono mettersi in contatto attraverso un flusso di immagini, parole e suoni noto come il Rumore.

Nel cast troviamo Daisy Ridley, celebre per il ruolo di Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza, e Tom Holland, Peter Parker per i Marvel Studios. Le due star interpretano i ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt. Accanto a loro Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Nick Jonas, Kurt Sutter.

Questa la sinossi del romanzo: