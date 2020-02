Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter il regista(Baywatch, Come ammazzare il capo… e vivere felici) sarebbe stato scelto dai Solstice Studios per dirigere un nuovo film intitolato

L’opera seguirà la storia di un’astronauta e di un esperto di controllo a terra della NASA che non si sono mai incontrati ma che finiscono per innamorarsi durante una missione classificata in una stazione spaziale abbandonata. Quando le cose vanno male e la nave dell’astronauta viene distrutta il controllo a terra presume che anche l’astronauta sia morto, finché dopo 18 mesi viene data inizio a una missione pericolosa per riportarlo a casa vivo.

Michael De Luca, Trevor Engleson e Josh Turner McGuire sono accreditati come produttori del progetto.

Gordon dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura di Jason Micallef.

Negli ultimi anni Gordon ha diretto per il grande schermo Baywatch con Dwayne Johnson, Io Sono Tu con Melissa McCarthy e il primo film di Come ammazzare il capo… e vivere Felici. Per la televisione ha invece diretto alcuni episodi di serie come The Good Doctor, Atypical e For All Mankind.

