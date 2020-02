Qualche mese fa vi abbiamo segnalato i nuovi gioielli di Pandora legati a Harry Potter : ora tocca a un altro franchise, e cioè, perché è arrivato un nuovo charm dedicato al

Il noto brand ha diffuso immagini e dettagli del gioiello che da qualche giorno è disponibile nei parchi dei divertimenti Disney e online. Il Millennium Falcon Dangle Charm raffigura una miniatura della celeberrima astronave e include uno zircone nel castone.

Il lancio del gioiello è avvenuto il 5 febbraio: è possibile acquistarlo a La Mascarade d’Orleans o New Century Jewelers (Disneyland), Legends of Hollywood (Disney’s Hollywood Studios) e nei negozi Pandora a Disneyland Resort e Walt Disney World Resort: un ottimo ricordo per chi ha fatto visita a Galaxy’s Edge. Ma per chi non potesse andare a visitare i parchi Disney, il gioiello è disponibile su ShopDisney.com (ma per ora solo negli USA). Il costo è di 70 dollari.

La collaborazione tra Disney e Pandora è molto proficua: sono disponibili gioielli (ciondoli, anelli e pendagli) di personaggi come Minnie, Topolino, protagonisti dei classici d’animazione, anche della Pixar.

