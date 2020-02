Le riprese distanno per terminare, e in questi ultimi giorni la produzione si è spostata nel quartiere Santa Ana di Panama City, dove Idris Elba è stato ripreso mentre girava alcune scene in strada.

L’attore, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe interpretare Vigilante o Bronze Tiger, indossa un mantello in un video (probabilmente per coprire il suo look), mentre in un altro lo vediamo catturato da delle forze militari insieme ad altre persone. Foto scattate in un secondo momento, invece, lo ritraggono mentre scala un edificio (probabilmente si tratta di prove generali), mentre in altre immagini compare John Cena.

Potete vedere tutto qui sotto:

Idris Elba i John Cena na planie drugiej części #TheSuicideSquad pic.twitter.com/otYmZwCJVU — film news pl (@filmnewsPL) February 8, 2020

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati in The Suicide Squad saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

