Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Daredevil),(The Punisher) e(IT) affiancheranno Viola Davis e Sandra Bullock in un nuovo thriller ancora senza titolo prodotto da Netflix e diretto da Nora Fingscheidt.

Il progetto, scritto da Christopher McQuarrie e adattato dalla miniserie britannica Unforgiven, segue la storia di Ruth Slater (Bullock), una donna appena scarcerata dopo aver scontato una lunga prigionia per un violento crimine che cerca di inserirsi in una società che rifiuta di perdonare il suo passato. L’unica speranza di redenzione della donna consiste nel trovare sua sorella minore che era stata costretta a lasciarsi alle spalle.

Del cast fanno parte anche Linda Emond, Emma Nelson, Aisling Franciosi e Rob Morgan.

Di recente abbiamo visto Vincent D’Onofrio in The Kid al fianco di Ethan Hawke e in Il Giustiziere della Notte – Death Wish insieme a Bruce Willis. Abbiamo visto invece Jon Bernthal recentemente in Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Widows: Eredità Criminale e nella serie Marvel/Netflix The Punisher.

La Bullock produrrà il progetto insieme a King attraverso la Fortis Films e insieme a Veronica Ferres della Construction Film. Nan Morales, Nicola Shindler, Sally Wainwright e Colin Vaines saranno invece i produttori esecutivi.

