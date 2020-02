C’era quest’ospite, nel mio programma, e la sua amica era una ragazza con cui stava uscendo Tarantino all’epoca. Una famosa star. Continuavo a dirle: “No, non ci credo che esci con Tarantino.” E lei mi rispondeva: “Sì, sì, sto uscendo con lui!” Le risposi: “No, ti prego, dimmi che non è vero.” Stavo scherzando! Penso che l’idea fosse che Tarantino fosse questo nerd da videoteca, uno di quei posti in cui si andavano a noleggiare i film… Si autodefiniva un nerd del cinema. Quindi io continuavo a scherzare sul fatto che questa star di Hollywood uscisse questo piccolo tizio eccentrico.

È in occasione della première di Desus & Mero che, ospite del programma di Showtime , ha parlato del suo rapporto travagliato con

Due giorni dopo, Tarantino lo chiamò coprendolo di insulti:

Inizia a urlarmi contro “Ti prendo a botte fino ad ammazzarti, ti ammazzo. Verrò a New York e ti prenderò a mazzate. Come ti permetti di dire quelle cose su di me?” Era palesemente andato, clinicamente folle. L’escalation continuò, e io gli chiesi: “Come la vogliamo fare? A mazzate o a pugni?” E scelse la mazza, in modo da potermi prendere “a mazzate”. […] Non si placava, continuava a esplodere.