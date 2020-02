Benvenuti al nostro live blogging della Notte degli Oscar 2020!

Questa è la pagina su cui dovrete rimanere incollati tutta la notte per seguire il nostro live blogging del Red Carpet (dalle 23.30) e della cerimonia di premiazione della 92esima edizione degli Academy Awards (dalle 2:30)! La diretta inizierà su Sky Cinema Oscar HD alle 22.45, su SkyUno alle 00.30 e in chiaro, su TV8 (in streaming su tv8.it) alle 23.50.

Parteciperanno alla chat la redazione di BadTaste.it (incluso Michele Caspani da Los Angeles) e Luca Pacilio di Spietati.it e FilmTV.

La cerimonia, trasmessa come sempre dalla ABC negli Stati Uniti, per il secondo anno consecutivo non avrà un presentatore. Sul palco del Dolby Theatre si susseguiranno numerose star, sono state confermate le performance di tutti e cinque i nominati all’Oscar per la miglior canzone, tra cui un’esibizione molto particolare di Idina Menzel oltre a un’esibizione speciale di Billie Eilish.

Potete commentare anche su Twitter taggando @badtasteit, e ricordatevi che fino alle 2:00 siete in tempo per compilare i vostri pronostici in questa pagina!

IL LIVE BLOGGING INIZIERÀ ALLE 23:30

OSCAR 2020: I LINK UTILI

