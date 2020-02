Dopo il trailer è approdato online anche il primo poster di(Spiral: From the Book of Saw), il reboot del noto franchise che approderà nelle sale americane a maggio.

Questo nuovo film si basa su un’idea di Chris Rock, e lo stesso attore è tra i protagonisti del progetto insieme a Samuel L. Jackson. Alla regia troviamo Darren Lynn Bousman che ha diretto il film su una sceneggiatura di Josh Stolberg e Pete Goldfinger.

Potete vedere il poster qua sotto:

Nel cast del film oltre a Chris Rock, troviamo anche Samuel L. Jackson, che vestirà i panni del padre di Chris Rock, Max Minghella – che interpreterà il collega di Rock, William Schenk – e Marisol Nichols che sarà invece il suo capo, Angie Garza.

La data d’uscita negli Stati Uniti è prevista per il 15 maggio.

