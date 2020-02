Da molti anni sentiamo sporadiche notizie riguardanti un nuovo remake diche la Universal vorrebbe realizzare. Nel 2017 Variety aveva rivelato che(Rogue One: a Star Wars Story) era effettivamente in lizza per la parte del protagonista nel progetto. Da quel punto in avanti non è arrivata nessuna conferma sull’argomento. Nei mesi successivi il nome dell’attore non è più apparso nei report, che si sono concentrati principalmente sul regista che avrebbe preso le redini del lungometraggio.

Ora però lo stesso Luna, parlando con Collider al Sundance Film festival ha fatto chiarezza sull’argomento, rivelando che non fa più parte del progetto.

L’ultimo regista collegato al progetto è stato Antoine Fuqua (I Magnifici 7, The Equalizer).

Ricordiamo che prossimamente Diego una sarà il protagonista della serie di Disney+ su Cassian Andor.

Scarface uscì per la prima volta al cinema nel 1932, il film era diretto da Howard Hawks e raccontava l’ascesa al potere di un immigrato irlandese che diventava un gangster nella Chicago degli anni venti. Nel 1983 la pellicola venne rifatta da Brian De Palma su una sceneggiatura di Oliver Stone, con Al Pacino come protagonista: in quel caso il protagonista era un rifugiato cubano che diventava un gangster nella Miami degli anni ottanta. Il nuovo film sarà prodotto da Marc Shmuger tramite la sua Global Production in collaborazione con Martin Bregman, già produttore dello Scarface di Brian De Palma.

