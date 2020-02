Sono passati circa quattro mesi e mezzo da quando abbiamo appreso che, il Presidente dei Marvel Studios, si occuperà della produzione di una pellicola di Star Wars.

Alan Horn, CCO di Walt Disney Studios, commentava così il tutto:

Siamo entusiasti dei progetti ai quali stanno lavorando Kathleen Kennedy e la Lucasfilm, non solo per quanto riguarda Star Wars ma anche per quanto riguarda Indiana Jones, oltre al loro coinvolgimento in Children of Blood and Bone con Emma Watts presso la Fox. Con la conclusione della saga degli Skywalker, Kathleen Kennedy sta aprendo una nuova era nelle storie di Star Wars, e sapendo quanto fosse fan Kevin Feige ha avuto perfettamente senso per questi due straordinari produttori collaborare a un film di Star Wars.