Il conceptual artist Kyle Brown ha pubblicato in rete alcuni suoi concept art realizzati per, il cinecomic DC con protagonista Margot Robbie da poco arrivato nelle sale.

I concept in questione mostrano un look alternativo della maschera indossata nel cinecomic da Maschera Nera (Black Mask), villain interpretato da Ewan McGregor.

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.