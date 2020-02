Crescono gli incassi di San Valentino al box-office italiano, e ne approfitta Gli anni più belli di Gabriele Muccino, che infatti domina la classifica con 563mila euro (un forte incremento rispetto a giovedì), la miglior media della classifica e un totale di 818mila euro in due giorni. L’incasso di venerdì equivale sostanzialmente a quello di, che debuttò a San Valentino del 2018 (ma era un mercoledì) con 537mila euro.

Seconda posizione per Parasite, che incassa 271mila euro: il film vincitore del premio Oscar ottiene la seconda media della classifica e supera il traguardo dei tre milioni di euro (3.1 milioni per la precisione). Terza posizione per Odio l’estate, con 212mila euro e un totale di 6.2 milioni di euro: un ottimo successo per Aldo, Giovanni e Giacomo.

Al quarto posto una nuova uscita, Sonic – Il film, con 188mila euro e un totale di 308mila euro in due giorni (probabilmente crescerà tra oggi e domani essendo un film per famiglie). Birds of Prey invece scivola al quinto posto con 148mila euro e un totale di soli 1.7 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite troviamo, all’ottavo posto, Fantasy Island con 89mila euro e un totale di 117mila euro in due giorni. Al dodicesimo posto, invece, Memorie di un assassino incassa circa 20mila euro, salendo a 32mila euro in due giorni.

Gli anni più belli – € 563.718 / € 818.939 Parasite – € 271.459 / € 3.147.713 Odio l’estate – € 212.533 / € 6.199.175 Sonic – il film – € 188.755 / € 308.011 Birds of Prey – € 148.807 / € 1.710.284 Dolittle – € 112.429 / € 3.874.118 1917 – € 95.695 / € 6.038.390 Fantasy Island – € 89.852 / € 117.349 Jojo Rabbit – € 35.066 / € 3.639.584 Il diritto di opporsi – € 28.402 / € 1.139.258

Potete commentare qui sotto o sul forum