The Batman,e le teorie dei fan.

Ieri, nel riportare i vari aggiornamenti post diffusione del camera test di The Batman grazie al quale Matt Reeves ci ha mostrato il costume dell’Uomo Pipistrello che Robert Pattinson indosserà nel film, ci siamo permessi di parlare di un argomento, le fan theory, che affrontiamo con moderazione.

E l’abbiamo fatto perché quanto ipotizzato da Markeia McCarty, giornalista apparsa su Nerdist, ColliderVideo e Screenjinkies, ha un certo senso: seconso lei il simbolo del pipistrello che possiamo vedere sul nuovo costume potrebbe essere realizzato col metallo della pistola con cui Joseph “Joe Chill” Chilton ha ucciso i genitori di Bruce Wayne.

Non si tratta di un’idea campata per aria visto che, nei fumetti, è un concetto che è stato esplorato nella storia Manufacture for use, scritta da Kevin Smith(Green Arrow) per i disegni di Jim Lee (Justice League), le chine di Scott Williams e i colori di Alex Sinclair apparsa sulle pagine di Detective Comics #1000. Lo stemma presente sulla divisa dell’eroe copre uno scudo metallico realizzato fondendo le parti della pistola che uccise i suoi genitori. (trovate ulteriori dettagli in questo articolo).

Ebbene, ad auspicare che il film possa davvero far leva su ciò è lo stesso Kevin Smith come potete constatare dal Tweet qua sotto:

As the author of a certain @JimLee story in #Detective1000, I pray to SMod this is true… https://t.co/iN1VPlaBMh pic.twitter.com/yH4Irsw9m9 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) February 14, 2020

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Cosa ne pensate del supporto di Kevin Smith a questa fan-theory su The Batman?