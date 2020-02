Grazie a Impawards possiamo ammirare dei nuovi character poster di, il film diretto da Autumn de Wilde, regista di videoclip qui al suo debutto sul grande schermo, e tratto dal classico di Jane Austen su uno script di Eleanor Catton.

Protagonista della pellicola Anya Taylor-Joy, che dopo il suo debutto in The Witch di Robert Eggers ha lavorato a film come Split, Glass, la miniserie The Miniaturist e Peaky Blinders, oltre che al blockbuster New Mutants.

Il film uscirà a febbraio grazie a Focus Features. Potete vedere tutti i poster qua sotto:

Il romanzo del 1815 viene così descritto in una delle tante edizioni in cui è stato pubblicato:

Emma Woodhouse è una donna bella, ricca e intelligente, vanitosa ed egocentrica, non le interessa l’amore romantico e ritiene quindi di non doversi sposare, sebbene le consuetudini della società del tempo vedano nel matrimonio l’unica ragione di vita di una donna. Tuttavia Emma si diverte tantissimo nel cercare di combinare matrimoni tra amici e conoscenti, fino a che una serie di fraintendimenti, causati dalla cecità della protagonista di fronte ai suoi sentimenti e a quelli degli altri, porta il racconto a prendere una piega quasi da “commedia degli equivoci”. Jane Austen, scrivendo il romanzo, diceva: “Sto lavorando a un’eroina che non piacerà a nessuno, se non a me”, poiché Emma, così poco equilibrata, snob e viziata, è completamente diversa dagli altri personaggi femminili presenti nelle sue opere. Il personaggio sarà comunque in grado di generare empatia nel lettore ed alla fine, Emma verrà costretta a prendere coscienza della realtà, in quella che è una satira divertente e spietata non solo dei costumi della società ottocentesca, ma anche della vanità e dell’egoismo umani.

Tra i vari adattamenti cinematografici ricordiamo la revisione moderna Ragazze a Beverly Hills (1995), Emma con Gwyneth Paltrow (1996), la miniserie della BBC con Kate Beckinsale (1996).

Nel cast di questa versione troviamo Gemma Whelan (Mrs. Weston), Josh O’Connor (Mr. Elton), Bill Nighy (Mr. Woodhouse), Mia Goth (Harriet Smith) e Callum Turner (Frank Churchhill).

