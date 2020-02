Qualche mese fa, nel pieno della crisi “ redesign ” che aveva investito la Paramount dopo il primo trailer di, nessuno avrebbe immaginato che la pellicola potesse battere dei record d’incassi all’uscita. Invece è andata proprio così: con 57 milioni di dollari in tre giorni, infatti, Sonic battee ottiene il maggiore esordio di sempre per un film tratto da un videogioco. Oggi, festa dei Presidenti, rimarrà saldamente in testa e grazie al passaparola (testimoniato dal punteggio A al CinemaScore) dovrebbe raggiungere i 68 milioni di dollari in quattro giorni. Insomma, un esordio davvero convincente. Costato circa 85 milioni di dollari, Sonic ha registrato un debutto da 100 milioni di dollari in tutto il mondo: a livello globale, quindi, il record è ancora nettamente in mano a Detective Pikachu, che debuttò con 157.3 milioni di dollari.

Scivola al secondo posto Birds of Prey, che dimezza gli incassi e raccoglie altri 17.1 milioni di dollari, per un totale di 61.7 milioni di dollari negli USA. Frenano anche gli incassi internazionali: il cinecomic ha infatti incassato solo 23 milioni di dollari in 78 territori, per un totale di 143 milioni di dollari in tutto il mondo.

Apre al terzo posto Fantasy Island: l’horror raccoglie 12.4 milioni di dollari (che dovrebbero diventare 14 in quattro giorni) e ottiene un CinemaScore “C-“. L’esordio globale corrisponde a circa 20 milioni di dollari (ne è costati solo 7). Debutta al quarto posto The Photograph, con 12.2 milioni di dollari.

Chiude la top-five Bad Boys for Life, che perde solo il 6% e incassa altri 11.3 milioni di dollari, per un totale di 182 milioni di dollari. A livello globale l’action movie sale a ben 368 milioni di dollari.

È stato poi un grande weekend per Parasite, che dopo la vittoria agli Oscar è stato rilanciato in un totale di circa duemila sale raccogliendo ben 5.5 milioni di dollari in tre giorni e salendo così a ben 43.1 milioni di dollari complessivi: ora è il quinto maggiore incasso straniero di sempre negli USA. In tutto il mondo la pellicola ha raccolto altri 12.7 milioni di dollari, salendo a 204 milioni di dollari globali. Da notare poi al decimo posto Downhill: il film Searchlight apre con 4.6 milioni di dollari, un esordio superiore alle aspettative.

Sonic – Il Film – $57,000,000 / $57,000,000 Birds of Prey – $17,115,000 / $59,273,302 Fantasy Island – $12,400,000 / $12,400,000 The Photograph – $12,270,000 / $12,270,000 Bad Boys for Life – $11,305,000 / $181,327,306 1917 – $8,090,000 / $144,414,984 Jumanji: The Next Level – $5,700,000 / $305,716,286 Parasite – $5,500,500 / $43,188,048 Dolittle – $5,050,000 / $70,501,515 Downhill – $4,671,000 / $4,671,000

Fonte: BOM