In una recente intervista con Variety ha parlato di, il film di Matt Reeves conora in fase di riprese in cui interpreta

Sull’ottenimento del ruolo, l’attrice ha spiegato:

Ero emozionatissima quando ho avuto la parte, solitamente in questi casi le persone più coinvolte sono i tuoi genitori, il tuo agente e i tuoi amici. Quando è arrivato il comunicato stampa [di The Batman] ho ricevuto più messaggi e telefonate che al compleanno o di quando mi sono sposata. Tutto a un tratto ho cominciato a rendermi conto di quanto significhi tutto questo non solo per me, ma anche per tutti gli altri da un punto di vista culturale e per tutti i fan di questo universo che sono così appassionati e fedeli.

Sulla pressione:

È stato un po’ spaventoso, ma ogni volta il nervosismo mi spinge a fare di meglio, quindi lo accolgo a braccia a parte. Se ti concentri troppo su quello che la gente pensa, sbagli perché è come se impiegassi le tue energie per i motivi sbagliati. Naturalmente voglio soddisfare gli appassionati e spero che apprezzino quello che farò con la parte, ma per far quello che intendo fare con Catwoman devo concentrarmi su me stessa e dimenticare il resto del mondo.

Sulla collaborazione con Robert Pattinson:

Non ho mai lavorato con lui in passato, ma abbiamo trascorso insieme le ultime settimane e abbiamo fatto alcuni test per la macchina da presa. Ci stiamo allenando e stiamo provando insieme, è una persona deliziosa e un attore così strepitoso e in gamba. Credo sia perfetto per il ruolo, sarà un’avventura pazzesca. Sono emozionata di averlo come complice, ci sosterremo a vicenda perché sarà un periodo molto intenso. Le riprese saranno lunghe e c’è già tanta pressione, ma io gli coprirò le spalle e lui coprirà le mie.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.