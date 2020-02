Glinon ci sono più.

O meglio, gli Avengers come li conosciamo non ci sono più.

Fra i caduti in battaglia (Iron Man, Vedova Nera) e chi ha deciso di ritirarsi a “vita privata” (Captain America), il ben noto team dell’Universo Cinematografico della Marvel assumerà dei connotati differenti nel prosieguo della saga supervisionata da Kevin Feige.

Intanto però, dalla global premiere di Onward – Oltre la Magia, Tom Holland ha spiegato a IGN di aver elaborato un modo decisamente peculiare per riunire la squadra composta da lui, Pratt, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo: una sessione di Dungeons & Dragons!

No, non ho ancora mai avuto modo di giocarci, ma io e Chris abbiamo discusso a lungo circa l’allestire una sessione D&D degli Avengers. Che sarebbe una roba grandiosa. Vorremmo filmarla, perché sarebbe davvero divertente. Non livestream perché io non li faccio… oh, aspetta, questa cosa è in diretta? È in diretta! Oh, ok, ora sono davvero stressato.

Parlare di una ipotetica sessione di D&D che veda, come partecipanti, il cast di Avengers è davvero appropriato durante il red carpet di un cartoon come Onward – Oltre la Magia.

La storia è ambientata in un mondo fantasy suburbano e segue le vicende di due giovani fratelli elfi (Holland e Pratt) che si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c’è ancora un po’ di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio.

Nelle sale italiane dal prossimo 5 marzo, il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpetato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Che ne dite? Vi piacerebbe vedere gli Avengers impegnati in una sessione di Dungeons & Dragons? Dite la vostra nello spazio dei commenti!