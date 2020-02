è arrivato nei cinema statunitensi con un visto censura “PG-13”, ma a detta del regista, in un’intervista con Cinema Blend , la pellicola era stata inizialmente concepita come vietata ai minori.

Nel corso del montaggio, poi, le cose sono cambiate, ma pare che in home video il film targato Blumhouse uscirà privo di censure:

Ha poi proseguito dicendo:

In futuro sarà disponibile un montaggio un po’ più audace, ma il film va bene così com’è, si concentra sui personaggi e sulle emozioni, perciò non importa quale sia il visto censura – e questo è stato possibile grazie a attori fantastici come quelli che ci sono nel nostro film.

Fantasy Island è ora nei cinema italiani. Questa la sinossi ufficiale in italiano:

In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.