La Lionsgate ha stretto unaper i diritti di sfruttamento di, il nuovo romanzo di Mikki Daughtry e Rachael Lippincott, autrici di A un metro da te

Il romanzo ha venduto un milione di copie, ha trascorso 60 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times ed è stato portato al cinema dai CBS Studios e distribuito dalla Lionsgate con un budget di 7 milioni di dollari: in tutto il mondo ha incassato $91,5 milioni.

Il romanzo è ancora inedito e arriverà in libreria il 6 ottobre. La Daughtry e il suo collega sceneggiatore Tobias Iaconis si occuperanno dell’adattamento e figureranno come produttori esecutivi.

In All This Time, la vita di un ex quarterback liceale di nome Kyle viene sconvolta dalla tragica scomparsa della sua ragazza Kimberly a causa di un incidente stradale. Con calma ripartirà da capo iniziando a frequentare una ragazza affascinante e creativa di nome Marley. Tuttavia, accanto a lui cominciano a succedere cose strane e Kyle presto scopre che la sua vita con Marley potrebbe non essere quella che sembra.

